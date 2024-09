Torino-Lecce 0-0, Milinkovic-Savic: “Puntiamo all’Europa”

Le dichiarazioni del portiere granata al termine della sfida contro i giallorossi valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2024-2025

Eugenio Gammarino 15 settembre 2024 (modifica il 15 settembre 2024 | 20:30)

Al termine di Torino-Lecce, gara valida per il quarto turno del campionato di Serie A 2024-2024, anche Vanja Milinkovic-Savic si è concesso ad alcune domande dei giornalisti nel post partita. L'estremo difensore granata, premiato come Man of The Match, ha commentato il match ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Oggi con le tue parate hai consentito al Torino di chiudere sullo 0-0."Oggi era difficile fare questa partita. Non eravamo al massimo. Essere stato premiato come miglior in campo non significa che c'è qualcosa che non va nella squadra. Mi dispiace per questa partita, la prossima andrà meglio".

Il Toro è ancora primo in classifica, avete parlato con il mister dei vostri obiettivi?"Si ne abbiamo parlato col mister, ma bisogna star li con l'atteggiamento, bisogna star lì con le prestazioni ma anche con gli allenamenti. Così si rimane li sopra e quello noi lo dobbiamo ancora imparare. Ma piano piano miglioreremo".

Si può dire che puntate all'Europa?"Si certo, ma alla fine per me e i miei compagni di squadra deve essere il minimo. Poi qualche partita va bene e altre meno bene, ma bisogna puntare in alto".