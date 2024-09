Torino-Lecce 0-0: primo tempo in equilibrio. Parità all’intervallo

Il commento al primo tempo della sfida tra granata e giallorossi

Giacomo Stanchi Redattore 15 settembre 2024 (modifica il 15 settembre 2024 | 15:55)

Il Torino non riesce ad imporsi nel primo tempo della sfida con il Lecce. I salentini si fanno vedere maggiormente in avanti, ma non riescono ad andare in vantaggio. Da segnalare l'ingresso di Walukiewicz al posto di Vojvoda, uscito per infortunio. Nel finale i granata tentano di alzarsi, ma i giallorossi si chiudono bene.

Le scelte: Adams in attacco e Pedersen quinto a sinistra — Il Torino parte con il solito 3-5-2, ma con qualche novità rispetto alla sfida con il Venezia. Confermata la difesa, sulla fascia destra si vede Pedersen, mentre Lazaro si sposta a sinistra. Borna Sosa va in panchina dopo le fatiche in Nazionale. A centrocampo Linetty al centro e Ricci a destra e Ilic a sinistra. In attacco recupera Adams, dopo i fastidi fisici, al fianco di Duvan Zapata. Nel Lecce si vede Ante Rebic alla prima da titolare con la maglia dei salentini.

Torino-Lecce: il primo tempo — Il Torino inizia il primo tempo con il solito pressing sul portatore di palla avversario. La prima occasione della gara è al quinto minuto minuto: Ricci tenta il tiro dopo un bell'inserimento. Bel cross di Ilic, ma il toscano non riesce a centrare lo specchio. Al nono risponde il Lecce: tiro di destro di Krstovic che finisce di poco a lato. Si fa, poi, notare Pedersen, la buona gamba del norvegese mette in difficoltà più volte la fascia sinistra dei salentini. Al minuto 13 è Baschirotto a chiudere un suo traversone. Al minuto 20 il primo cambio della partita: Vojvoda non ce la fa. Problemi alla coscia per il kosovaro: al suo posto dentro Walukiewicz. Poco dopo, al 23', viene ammonito Pierret: brutto fallo su Adams, ma il Torino non sfrutta l'occasione. Poi, c'è un calo dei granata: il Lecce sale e diventa pericoloso. Prima Krstovic al 26' è di nuovo pericoloso, ma Coco sventa la minaccia in area piccola. Poco dopo, è Vanja ad uscire imperioso, impossessandosi del pallone. Al 35' è di nuovo Krstovic a mettere di poco fuori. Il finale di tempo, poi, non regala grandi emozioni. Giallo nel recupero a Morente: brutto fallo su Ricci.