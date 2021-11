Torino, Lukic il centrocampo è tuo: dopo la crescita c’è la prova di maturità

Juric gli ha dato stabilità, contro lo Spezia dovrà prendere in mano il centrocampo e confermarsi un pilastro della squadra

RUOLO - Non tutte le responsabilità però sono state sue, anzi. Le difficoltà incontrate spesso sono state figlie di un utilizzo poco coerente del ragazzo, che da regista è diventato mezzala e poi trequartista e a seconda delle occasioni è stato spostato in diversi ruoli. La scarsa continuità ha minato il suo rendimento. Con Juric è arrivata la stabilità, come ha spiegato lo stesso allenatore croato prima della partita contro il Milan: "Le doti giuste ce le ha. Ha un po’ di tutto dal punto di vista tecnico. Ma non si sapeva neanche che ruolo facesse perché li ha fatti tutti da quando è al Torino. Non ha mai trovato continuità in un ruolo preciso. Voglio che giochi in mezzo e che ogni tanto si inserisca. Lui sta crescendo, le sensazioni sono positive".