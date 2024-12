Torino, l’ultima gara dell’anno solare è stregata: il successo manca dal 2016

Tra i molti aspetti negativi che il Torino sta vivendo nell'ultimo periodo, ce n'è un altro che non può di certo far emergere dei pensieri positivi ed è legati ai precedenti. Quella di oggi - domenica 29 dicembre - ad Udine sarà l'ultima partita del 2024 per il Toro e nelle ultime sette stagioni non è stato mai soddisfacente questo ultimo appuntamento dell'anno solare. Il tecnico Paolo Vanoli per riuscire a strappare i tre punti all'Udinese in trasferta dovrà quindi riuscire a sconfiggere anche questo trend negativo.

Per tornare ad osservare una vittoria del Toro nell'ultima partita di un anno solare bisogna tornare indietro fino al 2016. Si tratta di un lasso di tempo davvero notevole che non può quindi infondere grande fiducia nell'ambiente granata, già parecchio demoralizzato dopo le prestazioni e i risultati molto negativi degli ultimi due abbondanti mesi. Questo successo del 2016 è datato 22 dicembre e il Toro allora era allenato da Sinisa Mihajlovic con una rosa completamente diversa rispetto a quella odierna. Ad essere sconfitti dai granata quel giorno furono i calciatori del Genoa, sulla cui panchina sedeva proprio un futuro tecnico granata come Ivan Juric. Quel match - terminato 1-0 - fu deciso da Andrea Belotti in avvio di secondo tempo.

Appena quattro punti in sette partite per il Toro nelle ultime gare dell'anno

Dopo quella vittoria casalinga contro il Genoa nel 2016, il Torino nei successivi sette anni è stato in grado di raccogliere soltanto quattro pareggi e tre sconfitte nelle ultime partite fissate in calendario a fine dicembre come ultimo appuntamento di un anno solare. L'anno scorso l'ultimo match del 2023 disputato dal Toro di Ivan Juric si è giocato proprio in data 29 dicembre, la medesima di oggi quando i granata andranno a far visita all'Udinese alle ore 12:30. Dodici mesi fa esatti per il Torino c'è stato ben poco da festeggiare visto che è incappato in una sconfitta per 1-0 sul campo della Fiorentina e la rete decisiva porta la firma di Ranieri. La speranza di Vanoli e di tutto l'ambiente granata è che l'ultima gara del 2024 possa essere migliore di quella del 2023, i tifosi hanno bisogno di una prestazione e di un risultato che possano togliere un po' di malumore in vista di un mercato di gennaio che non potrà essere sbagliato dalla società per far rialzare questa squadra.