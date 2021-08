Torino, Lyanco determinato sui social: “Questa sarà la mia stagione”

Il brasiliano continua ad allenarsi da solo in vista di un possibile trasferimento al Betis

Ormai messo fuori rosa da Juric e in attesa di sviluppi riguardanti il mercato (su di lui è forte l'interesse del Betis Siviglia che però deve prima cedere prima di acquistare), Lyanco, come mostra sui propri account social, continua ad allenarsi duramente per farsi trovare pronto non appena sarà necessario. Il difensore brasiliano non ha seguito la squadra ieri in Olanda, anche per recuperare da un problema al ginocchio sinistro che lo infastidisce da qualche settimana.