Torino, Maripan e gli infortuni: 110 giorni out nelle ultime due stagioni

Redazione Toro News 29 agosto 2024 (modifica il 29 agosto 2024 | 06:21)

"El Toqui" Maripan è sempre più vicino al Torino, ormai è attesa solamente per l'annuncio ufficiale. Un combattente per i granata. Il cileno ha carattere da vendere e nonostante i 30 anni ormai compiuti non ha comunque mai cambiato il suo modo di giocare. Forse, però, anche a causa di questo è stato vittima di diversi infortuni nelle ultime due stagioni. Niente di grave, è bene sottolineare, ma in totale nelle ultime due stagioni è stato fuori per 110 giorni.

Torino, Maripan e gli infortuni — Va detto che la scorsa stagione ha perso solamente 7 partite in totale, di cui una per squalifica e le altre per infortunio. Non numeri preoccupanti, ma è altro a far tenere dritte le antenne. A marzo si era fermato per un infortuni al ginocchio, che l'ha tenuto fuori per un mese. Al suo rientro si fermò nuovamente dopo poco più di 30 giorni per uno strappo muscolare che lo ha costretto a perdere buona parte della preparazione del Cile in vista della Copa America. Con la sua Nazionale è comunque poi tornato in campo regolarmente per l'ultima giornata dei gironi contro il Canada, dimostrando di essersi lasciato alle spalle i problemi pregressi.

La situazione da monitorare, dunque, è questa. Nell'ultimo periodo si è fermato con maggior continuità rispetto al suo passato, anche se non sembra niente di grave. L'altro aspetto da sottolineare, poi, è che nelle ultime due stagioni sono stati due i problemi al ginocchio e per giunta sempre nello stesso periodo della stagione (tra fine febbraio e marzo). Sarà dunque da capire la sua affidabilità. Nel caso dovesse essersi ristabilito al 100%, allora il ragazzo sarà una garanzia. E con il suo carattere da guerriero potrebbe anche far innamorare i tifosi granata.