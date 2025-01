Torino, Maripan mostra segnali di crescita: Vanoli ora pensa al nuovo modulo

La gara con il Parma ha evidenziato i bei miglioramenti che sta facendo nelle ultime settimane Guillermo Maripan. Il numero 13 del Toro sta iniziando ad ambientarsi con il calcio italiano e con i metodi difensivi di Vanoli che adesso si fida di lui e lo ha tenuto in campo per tutti e 90 i minuti nelle ultime tre gare contro Bologna, Udinese e Parma. Nelle precedenti cinque giornate il tecnico del Torino lo aveva sempre relegato alla panchina senza concedergli nemmeno un minuto ma ora il vento è cambiato. Maripan dopo le incertezze iniziali come l'evitabile cartellino rosso preso a San Siro contro l'Inter (aiutando di fatto i nerazzurri a raggiungere la vittoria forti della superiorità numerica) oppure il grave errore di lettura contro la Fiorentina che ha confezionato il gol da tre punti di Kean, adesso sta dimostrando le sue doti e cerca di prendere per mano la difesa del Toro guidandola con la sua esperienza.

Vanoli apprezza i progressi di Maripan e ora pensa al nuovo modulo con la difesa a 4

Al termine della partita contro il Parma, Vanoli ha evidenziato la crescita di condizione del suo numero 13 che ora deve continuare su questa strada per i prossimi cinque restanti mesi di campionato. Questi progressi di Maripan adesso consentono all'allenatore granata di pensare ad un cambio modulo in pianta stabile come confermato dalle sue stesse dichiarazioni di domenica sera: "Io penso che ci siano vari step. Era il momento di passare a quattro perché Maripan aveva preso condizione. Siamo cresciuti, gli step vanno fatti con intelligenza. Ho sempre detto che mi piace il calcio offensivo, questo 4-2-4 può aiutarci. Siamo cresciuti in intensità e lo pretendo. È una strada giusta, un processo e dobbiamo essere più qualitativi in fase offensiva". Il centrale ex Monaco appare un giocatore ritrovato e certamente diverso rispetto a quello di due o tre mesi fa: Vanoli ci punta molto per trovare una migliore continuità difensiva in tutta la squadra anche in caso di passaggio alla difesa a quattro, un modulo che il 30enne cileno conosce certamente meglio avendolo adoperato per gran parte della sua carriera.