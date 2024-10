Torino, martedì l’operazione di Zapata: affidata allo stesso chirurgo di Bremer

La notizia dell'infortunio di Duvan Zapata ha travolto il mondo Toro e costringe il tecnico Paolo Vanoli a dover studiare nuove soluzioni per far fronte all'assenza del suo capitano per il resto della stagione. La punta colombiana dovrà infatti osservare un periodo di lontananza dai campi di almeno 6 mesi in seguito all'operazione per la ricostruzione del legamento crociato che si è lesionato sabato nella gara con l'Inter. Zapata si sottoporrà all'intervento chirurgico nella giornata di martedì 15 ottobre e verrà svolto a Lione per mano del Professor Sonney Cottet. Si tratta di un chirurgo noto in tutta Europa per questo tipo di interventi visto che in passato ha già operato diversi calciatori, ultimo fra tutti l'ex granata Gleison Bremer pochi giorni fa.