Torino, Milinkovic-Savic è sempre più una certezza: i suoi numeri finora

Il portiere granata è fin qui uno dei giocatori migliori per rendimento e continuità nella squadra di Vanoli

Davide Bonsignore 19 dicembre 2024 (modifica il 19 dicembre 2024 | 06:21)

Vanja Milinkovic-Savic è ormai diventato una certezza per la squadra granata. Se negli anni scorsi aveva subito molte critiche da tifosi e giornalisti, quest'anno sembra aver trovato la sicurezza che gli mancava per fare il salto di qualità. Da quando è cominciata la stagione, infatti, anche quando non era nel pieno della forma, Vanoli ha premuto molto per avere il suo portiere titolare; non a caso, nonostante ci siano stati altri momenti di affaticamento per il serbo, Paleari, secondo portiere, ha giocato soltanto la sfida contro la Lazio.

Vanja, ecco ciò che mancava — Se negli scorsi anni le critiche sono state così ingenti per quantità, la motivazione principale è che il portiere serbo aveva spesso mostrato indecisione e insicurezza nelle uscite, a volte iniziandole senza portarle a termine, trovandosi così in una posizione errata. In questa stagione questo aspetto sembra decisamente migliorato: la percentuale di uscite vincenti per Vanja è fin qui pari all'86%. Dato interessante a riguardo è anche il numero di gol prevenuti, che superano i 50, per una media di 3,41 gol prevenuti a partita.

Vanja, una sicurezza per tutta la squadra — Continua quindi l'ottima stagione del portiere serbo, che oltre alle uscite di cui sopra, non fa di certo mancare la sua qualità nelle parate, che fino ad ora sono state 55, con una media di 3,7 parate a partita, per una percentuale del 76%. Vanja nelle 15 partite giocate in campionato quest'anno ha collezionato ben 5 clean sheet, subendo 17 gol in totale, che portano la difesa del Torino (sommando anche i 3 subiti da Paleari), alla nona posizione per gol subiti, facendo competizione a squadre più avanti in classifica, come Bologna e Atalanta. Questo dato è per altro verosimile che sia destinato a migliorare, avendo adesso Vanoli trovato una stabilità difensiva, con il terzetto Walukiewicz-Coco-Masina, e considerando anche che Vanja sta migliorando partita dopo partita. Bilancio senza dubbio positivo fino a qui per il portiere serbo.