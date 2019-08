Torino, Millico e un gol da record: il gioiellino è sulla buona strada

Ieri sera è stato il debutto europeo per Vincenzo Millico. E che debutto. Il giovane attaccante classe 2000 (deve ancora compiere 19 anni) è subentrato al Gallo Belotti al 31′ del secondo tempo e gli sono bastati solamente 16 minuti per comparire nel tabellino dei marcatori. Proprio nel finale di partita l’attaccante granata, dopo la respinta del portiere su un tiro di Zaza, ha colpito la palla di testa scavalcando l’estremo difensore del Debrecen e segnando il suo primo gol in Europa alla seconda presenza in assoluto in prima squadra. E la rete per Millico è già un record: è diventato infatti il primo calciatore italiano classe 2000 ad andare a segno in una competizione europea per club.

LE SUE PAROLE – Dopo la vittoria per 4-1 conquistata in trasferta in Ungheria, Millico ha parlato nel post partita, esprimendo il suo pensiero sul match appena terminato: “Sono contento per l’esordio europeo e per il gol tra i professionisti all’esordio europeo. I compagni mi hanno già cazziato in spogliatoio – è il retroscena -, spero questo sia un punto di partenza. E’ stata una grande emozione”. Si evince un Millico concentrato con obiettivi ben fissi in testa: crescere e migliorare per diventare ancora più forte.

FUTURO – La grande stagione disputata dal classe 2000 con la Primavera dell’ormai ex allenatore Federico Coppitelli ha fatto si che venisse convocato già nel finale della passata stagione in Prima squadra e si allenasse al Filadelfia con Belotti e compagni. Con la Primavera Millico ha collezionato 28 presenze (22 in campionato, 2 nelle fasi finali, 1 in Supercoppa Primavera e 1 in Coppa Primavera) segnando 29 gol e facendo 9 assist: numeri spaventosi per un giocatore palesemente fuori categoria tra i coetanei. Mazzarri non ha mai avuto dubbi: conta su Vincenzo come parte integrante della rosa per la stagione 2019/2020, l’idea di un prestito non è mai stata presa in considerazione. E se l’investitura arriva dal tecnico toscano, uno che con i giovani usa sempre grande cautela, un motivo ci sarà. Con il passaggio definitivo in Prima squadra ora toccherà a mister Mazzarri tenere Millico coi piedi per terra, e farlo crescere ancora perchè è molto giovane e la strada è ancora molto lunga. Ma ad oggi appare quella giusta.