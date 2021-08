Torino, mini-abbonamenti in vendita per i match contro Salernitana, Lazio e Juve

Tutte le info sui mini-abbonamenti messi a disposizione dalla società granata: canali di vendita, costi e modalità di accesso allo stadio

COSTI - I costi verranno proporzionati in base al settore dello stadio selezionato dal possessore dell'abbonamento. Per la Curva Maratona e per la Curva Primavera il complessivo è di 45 euro, in Distinti Granata il costo è di 75 euro. 90 euro invece per la Tribuna Granata, 180 per Poltroncine Granata e 490 euro nella Tribuna Grande Torino. Sono previsti sconti per gli Under 16 intorno al 50%.

VENDITE PER I BIGLIETTI SINGOLI - Il 30 agosto apriranno anche le vendite per i biglietti singoli di Torino-Salernitana e Torino-Lazio. I canali di vendita sono gli stessi indicati per i mini-abbonamenti, così come le norme per l'accesso allo stadio. I prezzi invece dipendono dall'evento sportivo scelto. Contro la Salernitana il costo del biglietto è di 15 euro in Curva Maratona e Primavera, 20 in Distinti Granata, 25 in Tribuna Granata, 50 in Poltroncine Granata e 160 in Tribuna Grande Torino. Contro la Lazio stessi prezzi per le Curve Maratona e Primavera, 25 il costo in Distinti Granata, 30 in Tribuna Granata, 60 in Poltroncine Granata e 165 in Tribuna Grande Torino. Sono previsti sconti per gli Under 16.