Torino-Monza, la Maratona annuncia contestazione: ecco cosa accadrà

I gruppi organizzati della curva Maratona annunciano una contestazione diretta alla società del Torino in occasione di Torino-Monza. Come da comunicato, il ritrovo sarà alle ore 10 sotto la curva Maratona, dove inizierà la protesta cercando di concentrare il numero più elevato possibile di tifosi. Successivamente, ad inizio partita, i tifosi si sposteranno sotto la tribuna continuando a contestare, e disertando quindi lo stadio per i primi 45 minuti del match. Infine, i gruppi organizzati (e chiunque aderirà alla protesta) entreranno allo stadio, dove continuerà la contestazione. L'obiettivo proclamato è quello di "far comprendere a Cairo quanto sia detestato dal popolo granata".