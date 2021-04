Il Torino perde meritatamente in casa contro il Napoli di Rino Gattuso in un match mai in discussione. Gli azzurri fanno valere il maggior tasso tecnico all'Olimpico Grande Torino e al quarto d'ora sono già avanti 0-2. Di Bakayoko e Osimhen le reti partenopee, con quella del nigeriano ex Lille favorita da due sbavature difensive di due giocatori del Torino. Di seguito l'analisi dei gol.