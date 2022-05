Torino-Napoli, i precedenti: i granata non vincono in casa dal 2015

Sabato 7 maggio alle ore 15 i granata ospiteranno il Napoli tra le mura del Grande Torino nel match valido per la 36esima giornata di campionato. I partenopei - già matematicamente qualificati in Champions League - arriveranno a Torino per consolidare il terzo posto e non permettere alla Juventus (a meno 1 dalla squadra di Spalletti) di scavalcarlo in classifica. Il bilancio dei precedenti in casa granata sorride al Torino: su un totale di 68 partite in Serie A giocate tra le due squadre, sono 25 le vittorie della squadra granata, 24 i pareggi e 19 le sconfitte. Il Toro però non vince in campionato contro i partenopei dal lontano 2015.