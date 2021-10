Torino, nella giornata di oggi è in programma una sessione di allenamento

Mister Ivan Juric in questi giorni di allenamento dovrà fare a meno di molti giocatori partiti con le Nazionali

Nella giornata di oggi è in programma una sessione di allenamento per la prima squadra del Torino. Il tecnico granata Ivan Juric dovrà però fare a meno di molti dei suoi giocatori, partiti dopo le convocazioni dalle rispettive Nazionali. L'obiettivo per l'allenatore del Toro in questi giorni sarà preparare al meglio i calciatori rimasti al Filadelfia alle prossime partite e cercare di recuperare il prima possibile alcuni elementi presenti nel lungo elenco degli infortunati.