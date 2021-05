Torino, Nicola in conferenza stampa: “Dobbiamo stare tranquilli e sereni”

Al termine di Spezia-Torino, Davide Nicola si è presentato in conferenza stampa per commentare le pesante sconfitta dei suoi. Di seguito le sue dichiarazioni: “Proprio perché era una partita importante, come lo era quella scorsa, abbiamo sentito la pressione di dover stringere il cerchio e conquistare tutto quello per cui abbiamo lavorato. Siamo arrivati a questa partita anche nel modo giusto, ma stiamo pagando dal punto di vista nervoso: nel primo tempo siamo stati certamente contratti, poi abbiamo giocato con frenesia, come se volessimo ribaltare tutto subito, ma ci sono anche gli avversari. In questo momento non serve a niente rimarcare i difetti. C’è da stare tranquilli e sereni e da pensare che possiamo farcela perché abbiamo ancora due opportunità. Certo gli avversari sono tutti tosti, ma noi abbiamo dimostrato di esserlo altrettanto. Stiamo sereni e torniamo ad esprimerci come sappiamo”.