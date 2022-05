Torino, nono posto per expected points: i granata secondi più penalizzati

La squadra di Juric ha prodotto 58 expected points, a due punti dall'ottavo posto e a tre dall'Europa

Gualtiero Lasala

La stagione 2021/2022 è ufficialmente per il Torino, che ha concluso il suo campionato ritrovando la parte sinistra della classifica con 50 punti. Facendo i consueti bilanci di fine stagione, c'è il dato degli Expected Points che è molto interessante da analizzare. Per prima cosa, bisogna dare una definizione generale di questa statistica: gli Expected Points sono basati sugli expected goals, i gol che una squadra avrebbe potuto realizzare in base alla pericolosità delle azioni. In questa speciale classifica, il Toro lo troviamo al nono posto.

CLASSIFICA - Il Torino ha accumulato nel corso della stagione 58 expected points, vale a dire ben 8 in più di quelli poi realmente ottenuti. In questa speciale classifica i granata sarebbero a due punti dall'ottavo posto occupato dalla Lazio (che ha 60 expected points, tre in meno di quelli che ha poi realizzato). Il Torino sarebbe anche a meno 3 punti dal settimo posto e quindi dall'Europa, che è coperto anche in questa statistica dalla Fiorentina, che ha realizzato gli stessi punti degli Expected Points. Un buon risultato della squadra di Juric, che però ha pagato la sfortuna e la poca precisione sotto porta: ma ciò che è stato costruito in questi mesi è notevole e con ampi margini di miglioramento. C'è solo una squadra più penalizzata negli expected points rispetto al Torino, ed è il Genoa, che è addirittura a -10 in questa graduatoria.

GOL - Andando nello specifico di queste statistiche, ci sono anche gli expected goals che sono interessanti da analizzare. Il Toro ha concluso a stagione con 46 gol fatti, ma secondo lo studio la squadra di Juric avrebbe dovuto segnarne ben 53, 7 in più rispetto alla realtà. Per quanto riguarda invece i gol subiti, il Torino è in linea con gli expected goals passivi, quindi nel bilancio conclusivo il Toro è penalizzato soltanto nei gol fatti. Andrà quindi analizzato questo dato e dovrà essere implementata la fase offensiva, che non è riuscita a concretizzare la buona mole di gioco prodotto.