Torino, nuova operazione per Schuurs? In vista un consulto medico

Quando tornerà Perr Schuurs? Il centrale olandese, fermo dal 21 ottobre 2023 per una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata durante un Torino-Inter, è alle prese con un percorso di recupero che si è rivelato più difficoltoso del previsto. Le ultime informazioni raccolte parlano di un consulto medico che ci sarà nella settimana in arrivo: non è escluso un secondo intervento che comporterebbe uno stop ancora più lungo. Forse fino al 2025.

Vanoli ha detto, durante la sua presentazione, di aver concesso qualche giorno di riposo in più a Schuurs. Perr, praticamente per tutto il mese di giugno, è rimasto al Filadelfia per continuare a lavorare. Si è preso qualche giorno di vacanza, ma la pausa è durata poco e oggi il difensore orange è nuovamente a Torino a sudare al Filadelfia per cercare di tornare il prima possibile. Le cose però non vanno per il verso giusto.