Torino, nuovo capitano cercasi. Rodriguez e Buongiorno lasciano un vuoto

L’addio di Buongiorno rappresenta un tema importante non solo dal punto di vista tecnico. Il classe ’99, cresciuto nel settore giovanile, rispecchiava il perfetto spirito granata e per la società non sarà facile sostituirlo. E con la cessione di Buongiorno al Napoli e la fine dei contratti di Rodriguez e di Djidji, la società granata, oltre a ricostruire una difesa alquanto carente dal punto di vista numerico, dovrà nominare il nuovo capitano per la stagione 2024/2025.

Nuovo capitano Toro, Zapata piace ai tifosi

Il principale indiziato è Vanja Milinkovic-Savic. Il classe '97, in forza al Toro dal 2020, stando a quanto affermato dal ds Vagnati verrà riconfermato come portiere titolare anche per la prossima stagione. Al Toro dal 2017, ha toccato le XX presenze al Toro e, se ci si limitasse al criterio dell’anzianità in maglia granata, sarebbe il primo candidato. Altro nome in lizza per diventare il nuovo capitano del Torino è Karol Linetty. Il centrocampista polacco veste la maglia del Torino dal 2020 e ha ancora un anno di contratto. Sono XX le sue presenze in maglia Toro. Ai tifosi, tuttavia, piace soprattutto un nome, quello di Duvan Zapata. Uno che per qualità e professionalità ha conquistato la stima e la fiducia di tutti nel suo primo anno al Toro.