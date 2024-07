Torino, oggi al Filadelfia primo allenamento a porte aperte dell’era Vanoli

La giornata di oggi - sabato 13 luglio - sarà per il nuovo tecnico del Torino, Paolo Vanoli, la prima in cui entrerà davvero a contatto con i tifosi granata. Quest'oggi a partire dalle ore 17:15 si apriranno infatti le porte del Filadelfia e i sostenitori del Toro potranno entrare per assistere alla sessione di allenamento del pomeriggio della formazione granata, guidata proprio da Vanoli. Per il tecnico ex Venezia sarà quindi un primo assaggio del tifo granata, questo prima della partenza per il ritiro a Pinzolo che si svolgerà dal 17 al 27 luglio.