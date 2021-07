Torino, oggi in programma una sessione mattutina in piscina

La squadra granata non si allenerà al centro sportivo "Mulin da Coi"

Continua la preparazione del Torino in ritiro a Santa Cristina. Dopo i primi due giorni in cui i granata hanno svolto doppie sedute di allenamento, quest'oggi i ragazzi di Juric svolgeranno un lavoro specifico in piscina, pertanto non si alleneranno al centro sportivo "Mulin da Coi".