Torino-Parma, ricordato Aldo Agroppi sulle note di Elvis Presley

Nel prepartita di Torino-Parma, i tifosi granata allo stadio Olimpico Grande Torino hanno ricordato con commozione Aldo Agroppi, scomparso il 2 gennaio. In curva Maratona sono stati esposti due striscioni alla sua memoria. Il primo recita: "Ciao Aldo, esempio del tremendismo granata". Il secondo: "Grazie Aldo, lo scudetto del '76 porta anche il tuo nome". Il Torino, in campo con il lutto al braccio, ha osservato insieme al Parma un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio. A risuonare non solo il silenzio sugli spalti ma le note di "Are you lonesome tonight?", canzone di Elvis Presley, di cui Agroppi era grande fan.