Torino, partitella con la Primavera: differenziato per Ansaldi e Mandragora

Juric ha concesso ai suoi ragazzi due giorni di riposo, gli allenamenti della prima squadra riprenderanno mercoledì

Questa domenica mattina, allo stadio Olimpico Grande Torino, i granata hanno svolto una seduta di allenamento nella quale è stata svolta anche una partitella con la formazione Primavera. Sia la prima squadra che la Primavera del Torino questo weekend non hanno giocato a causa della sosta per le Nazionali e al fine di non perdere il ritmo partita è stata organizzata questa partitella. Si è trattato di un impegno molto utile soprattutto perché questi giocatori sono rimasti a Torino e non disputano nessuna partite con le proprie Nazionali a differenza dei compagni. La notizia della giornata è che Cristian Ansaldi e Rolando Mandragora hanno svolto un programma di lavoro personalizzato senza lavorare ancora con i compagni. La speranza di mister Ivan Juric è quella di recuperare al più presto questi due importantissimi giocatori per la sua squadra. Il tecnico granata ha concesso due giorni di riposo ai calciatori della prima squadra, gli allenamenti infatti riprenderanno nella giornata di mercoledì quando dovrebbero ritrovare alcuni Nazionali tra cui gli italiani Andrea Belotti e Tommaso Pobega.