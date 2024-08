Torino, Passador saluta e ringrazia: “Il mio cuore sarà sempre legato al granata”

Passador saluta: "Qui momenti indimenticabili. Torino è stata e resterà granata"

"Ciao Torino - esordisce Passador - Ti scrivo perché oggi le nostre strade si dividono, ma il mio cuore sarà per sempre legato a questa Società, a questa città e a tutto il popolo granata. Qui ho vissuto momenti ed emozioni indimenticabili che ricorderò per sempre: dalla cerimonia in ricordo degli Invincibili a Superga, alla semifinale scudetto Primavera fino alla prima convocazione in Serie A". Poi i ringraziamenti: "Un grazie immenso a tutti i tifosi, a tutti coloro che mi hanno sostenuto e mi hanno fatto sentire a casa in questi due anni. Grazie ai compagni, agli allenatori, alla Società e a ogni componente dei vari staff tecnici di Primavera e Prima squadra per aver creduto in me e per avermi permesso di crescere, sia come calciatore sia come uomo". Infine: "Da oggi inizierò un nuovo percorso calcistico, confrontandomi con nuove sfide e lotterò per raggiungere i miei obiettivi! Vi porterò sempre nel cuore. Torino è stata e resterà granata".