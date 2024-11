Torino, Pedersen può crescere: ora deve dare continuità

Marcus Pedersen è arrivato a Torino con il difficile compito si sostituire Raoul Bellanova, passato quest'estate all'Atalanta. L'ex Sassuolo ha faticato non poco nei nuovi meccanismi di gioco di Paolo Vanoli. Pedersen è apparso nelle prime giornate poco propositivo e talvolta disattento in fase difensiva. Contro la Fiorentina vi è stata una discreta crescita e, in una gara incolore per gran parte della squadra, l'esterno è stato tra i più positivi.

Pedersen, nel derby sarà lui il titolare

"Oggi ho visto un Pedersen in forma sulla fascia con una gamba incredibile, è una bella notizia". Il presidente Cairo ha voluto elogiare in questo modo la prestazione dell'esterno norvegese. Pedersen sabato sera giocherà il derby da titolare in un momento molto delicato della stagione del Torino. I granata non vincono contro la Juventus dal 26 aprile 2015 e hanno perso sei delle ultime sette gare tra Serie A e Coppa Italia. Servirà una prestazione di qualità per portare a casa anche solo un punto dall'Allianz Stadium e Pedersen è chiamato a confermarsi.