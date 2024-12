Torino-Bologna, Maripan in cerca di rilancio. I suoi dati possono incoraggiarlo

L’inizio di stagione per Maripán è stato segnato da episodi difficili da dimenticare. Almeno due errori pesanti, contro Inter e Fiorentina, hanno avuto un impatto significativo sul suo ruolo nelle gerarchie della difesa granata. A San Siro, una decisione fuori tempo su Thuram gli è costata un’espulsione che ha compromesso l’intera gara del Torino. Contro la Fiorentina, una lettura errata su un lancio lungo ha spianato la strada al gol vittoria viola. Errori che hanno spinto Vanoli a rivedere le gerarchie difensive, optando per una retroguardia con Coco al centro, affiancato da Walukiewicz e Masina, ormai titolari da 5 partite. Eppure, come dimostrato dai dati Sofascore , le statistiche raccontano una realtà più sfumata. Pur essendo retrocesso al ruolo di riserva, Maripán vanta numeri migliori di Coco in alcuni aspetti chiave. Il cileno, ad esempio, supera il compagno nei duelli vinti (62.5% contro il 53.0%), nei contrasti effettuati (1.29 a partita rispetto a 1.06) e negli intercetti (1.57 a partita contro 1.35). Anche nel recupero palla, la differenza è sottile ma favorevole a Maripán (3.00 contro 2.88), segnale che la sua capacità di lettura resta una risorsa importante. A penalizzarlo, finora sono stati soprattutto gli episodi negativi e la minore continuità, con appena 7 partite giocate, contro le 17 presenze piene dell’equatoguineano.

Il Bologna crocevia della stagione di Maripán?

L’assenza forzata di Saul Coco per squalifica rappresenta quindi un’occasione d’oro per Maripán. Dopo essere stato schierato dal primo minuto in appena 6 gare, il difensore ha bisogno di riconquistare la fiducia di Vanoli e dei tifosi. La sua esperienza internazionale e la capacità di guidare il reparto arretrato possono rivelarsi decisive in una partita complicata come quella contro la formazione di Vincenzo Italiano, galvanizzata dalla vittoria casalinga contro la Fiorentina. Ma per tornare protagonista, Maripán dovrà dimostrare di aver superato le incertezze del passato, offrendo una prestazione solida e priva di sbavature. Questa settimana di allenamenti sarà fondamentale per il cileno, chiamato a convincere Vanoli di meritare una nuova chance. La sfida contro il Bologna sarà quindi un’occasione per ridare slancio alla stagione di Maripán, e, chissà, riaprirgli la corsa per un posto da titolare nella difesa granata.