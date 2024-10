Torino, presentata la terza maglia per la stagione 24/25

DNA Torino, dopo aver abbracciato la nostra città e la nostra storia con i primi due lanci maglia, ora volge lo sguardo al futuro. La nuova Maglia Gara Third riprende un percorso intrapreso nelle passate stagioni per le terze maglie: uno sguardo al futuro dal sapore moderno che strizza l’occhio alle nuove generazioni. La Maglia Gara Third avrà come colore principale il colore dell’anno 2024 Peach Fuzz: le tinte arancione pesca saranno intervallate da pennellate granata e inserti blu. L’immaginario della terza maglia si mescola con lo scenario della Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino, cornice dello shooting realizzato insieme a quattro componenti del settore giovanile del Torino FC. La GAM, prima galleria d’arte moderna in Italia, raccoglie opere, dipinti e sculture di arte moderna e contemporanea che vogliono parlare alle nuove generazioni. È stato naturale il coinvolgimento del futuro del Torino FC: il nostro vivaio maschile e femminile che sarà protagonista delle nostre prossime sfide. Joma ribadisce il proprio impegno per l’attenzione all’ambiente: anche la Maglia Gara Third è realizzata in poliestere 100% riciclato. Lo jacquard con il quale è state confezionata è infatti prodotto da fonti riciclate, nello specifico da bottiglie in PET. Nelle zone di massima sudorazione, dove il giocatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il tessuto è stato trattato con il sistema MICRO-MESH. Le cuciture sono piatte e realizzate con il sistema FLATLOCK, per evitare possibili sfregamenti sulla pelle. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per garantire un comfort totale: tutti i loghi sono infatti applicati con il sistema JOMA SPORTECH. Il motto “DNA TORINO”, elemento che ha caratterizzato la comunicazione del Club con l’inizio della nuova stagione sportiva 2024/25, trova spazio nella parte interna del colletto, mentre nella parte posteriore è presente la scritta “TORINO FC 1906”, realizzata nel carattere ufficiale del club e con stampa laser in rilievo. Sempre nella parte posteriore della maglia, i numeri dei calciatori vedranno una trama che richiama la celebre “elica” del DNA emergere grazie alla tecnica Matt Gloss. Nel segno della continuità, sulle maglie gara sono presenti Suzuki come Main Partner, Fratelli Beretta come Second Main Partner, Acrobatica come Back Partner e JD come Sleeve Partner. Con questo ultimo lancio maglia il Club lancia lo sguardo verso il futuro: le prossime sfide che ci attendono influenzeranno il nostro DNA."