Torino, problema muscolare per Izzo: il difensore a rischio per Verona

Il difensore napoletano ha saltato l’allenamento di ieri: si attende l’esito di una risonanza magnetica per stabilire i tempi di recupero

Armando Izzo è a rischio per Verona-Torino. Il difensore napoletano, infatti, ha saltato l’allenamento di ieri mattina al Filadelfia per un problema muscolare ad una coscia. Si è sottoposto a una risonanza magnetica per stabilire l’entità del problema e stamattina lo staff medico granata tirerà le somme sulle sue condizioni. Chiaro che, mancando due giorni a Verona-Torino (in programma per domenica alle 15) è complicato pensare che Armando possa essere a disposizione di Nicola per la partita del “Bentegodi”. Si tratta del terzo infortunio in pochi giorni con cui deve fare i conti il Torino dopo quelli di Vanja Milinkovic-Savic (trauma contusivo ad una caviglia) e Nicola Murru (distrazione ai flessori di una coscia). A differenza dei due succitati, Izzo è un titolare indiscutibile che non salta una partita da gennaio. Nicola, dunque, dovrà trovare una contromisura se la defezione verrà confermata.