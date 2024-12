Torino, rendimento recente da horror: granata ultimi nelle scorse 5 giornate

Il Toro è nei bassifondi in tutte le classifiche parziali delle ultime 5, 7 e anche 10 giornate di Serie A: Vanoli e la squadra sono in crisi

Federico De Milano Redattore 4 dicembre - 09:51

Affermando che il Torino sia in caduta libera e che stia vivendo un momento davvero complicato sotto tutti i punti di vista, non è certamente una grande scoperta. La squadra di Paolo Vanoli da ormai due mesi sta passando un periodo in cui nulla funziona e dove stanno mancando in primi i risultati. I granata sono infatti crollati dal primo posto per il quale si lottava nelle primissime giornate fino alla parte destra classifica di Serie A e un distacco sempre più risicato dalla lotta per non retrocedere. Se però si prendono in esame soltanto le classifiche parziali delle ultime giornate, si può sempre osservare l'andamento recente delle varie formazioni del campionato e anche in questo caso - ovviamente - le buone notizie per il Toro sono ben poche.

Serie A, nessuno ha fatto peggio del Torino nelle ultime cinque giornate — Il rendimento peggiore forse il Torino lo ha messo in mostra proprio nelle ultime cinque giornate (da salvare forse alcuni timidi segnali di ripresa emersi nell'ultima partita con il Napoli), un frangente nel quale sono arrivate ben quattro sconfitte ed un solo pareggio. Le sconfitte dei granata contro Roma, Fiorentina e Juventus, prima della sosta di novembre per le gare delle Nazionali, sono state davvero complicate da digerire per i tifosi perché la squadra ha espresso un gioco lento e prevedibile regalando inoltre agli avversari dei gol facili e dando l'impressione di arrendersi senza combattere o senza mai essere pericolosa. Dopo i granata hanno pareggiato con un'altra squadra in crisi come il Monza e infine perso con il Napoli. In sostanza Vanoli ha ottenuto un solo punto negli ultimi cinque turni, in tutto il campionato nessuno ha fatto peggio e solo l'Udinese ha fatto gli stessi risultati. Di seguito la classifica di Serie A delle ultime cinque giornate.

Atalanta 15

Lazio 12

Fiorentina 12

Bologna 12

Inter 10

Napoli 10

Juventus 9

Milan 8

Genoa 8

Lecce 8

Parma 7

Cagliari 5

Empoli 5

Roma 3

Venezia 3

Verona 3

Monza 2

Como 2

Torino 1

Udinese 1

Negli ultimi dieci turni il Toro si salva a malapena — Il prossimo avversario del Torino sarà quindi un Genoa che sta iniziando a carburare e che nono nella classifica proposta qui sopra sugli ultimi cinque turni. Allargando l'analisi a dieci giornate, cosa cambia per il Toro? Vanoli e i suoi ragazzi sarebbero salvi con 7 punti conquistati in questo parziale (le sei lunghezze in più della precedente classifica sono dovute alle vittorie con Como e Verona) ma lo farebbero a malapena e solo per la differenza reti. I granata sono infatti al penultimo posto al pari di altre tre formazioni come Monza, Venezia e Udinese mentre ultimo con soli 6 punti ci sarebbe il Verona. Se contassimo questa classifica come una graduatoria finale, soltanto per stilare delle posizioni, il Toro sarebbe salvo per una "migliore" differenza reti e a retrocedere assieme agli scaligeri sarebbero Venezia e Udinese. Di seguito tutta la classifica di Serie A conteggiando soltanto gli ultimi dieci turni disputati.

Atalanta 25

Fiorentina 25

Napoli 23

Lazio 21

Inter 20

Juventus 18

Bologna 18

Milan 17

Cagliari 12

Parma 11

Roma 10

Empoli 10

Como 9

Genoa 9

Lecce 9

Monza 7 (-4 differenza reti)

Torino 7 (-6 differenza reti)

Venezia 7 (-7 differenza reti)

Udinese 7 (-8 differenza reti)

Verona 6