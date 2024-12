Toro ricordi Fourneau? L’arbitro del rigore non concesso a Seck ritrova i granata

Il Torino domenica 29 dicembre alle ore 12:30 affronterà l'Udinese alla Dacia Arena. Per i granata si tratterà di un match importante sia per il morale che per la classifica. Chiudere il 2024 con una vittoria potrebbe permettere alla squadra di Vanoli di lasciarsi alle spalle il lungo momento negativo e ripartire da capo. Tuttavia la designazione arbitrale per il match contro i friulani risveglia nei granata ricordi poco felici. Il direttore di gara di Udinese-Torino sarà Francesco Fourneau, un nome difficile da dimenticare.

Quel famoso Torino-Frosinone in Coppa Italia è l'ultimo incrocio tra granata e Fourneau

L'ultimo incrocio tra l'arbitro e il Torino risale al fatidico match di Coppa Italia contro il Frosinone, disputato nel novembre del 2023 e terminato con l'eliminazione dei granata. In quell'occasione Fourneau ha commesso diversi errori che hanno compromesso l'esito della gara, uno su tutti è stato l'incredibile rigore non concesso a Seck. Gli accaduti di quella partita non passarono inosservati e al termine del match anche Urbano Cairo in un'intervista commentò con collera l'accaduto: "Il rigore? Ma allora devi buttarti! Veramente uno scandalo, una cosa incredibile, peggio di così non si può. Il gol subito non era valido, il rigore c'era". Nei giorni successivi si fece sentire anche Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, che decise di fermare per due turni di campionato, Francesco Fourneau. Inoltre alla ripresa il fischietto di Roma ripartì dal campionato di Serie B.