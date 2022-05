Torino-Roma 0-3, Juric: “Sconfitta utile. Belotti? Ci dirà tra un paio di giorni”

“È una sconfitta che ci serve per valutare alcune cose. La squadra ha fatto bene fino a quando sono arrivati i due regali nel primo tempo. Poi si è visto che non ne avevamo più e contro queste squadre la paghi. Siamo partiti benissimo nella prima mezz’ora, ma la mancanza di concentrazione ha causato due errori gravi. Ci può stare all’ultima giornata. Poi abbiamo messo dentro altra gente per cercare di dare qualcosa in più rispetto a chi era titolare”.

“Chi prende questo giocatore fa un grandissimo affare. Ha dominato il campionato ed è una persona fantastica. Se sono venuto qui è anche perché vedevo in lui potenzialità inespressa. Ha fatto un grandissimo campionato. Io quello che vedo è che in tantissime squadre si usa sempre meno il reparto. Anche il Milan non difende di reparto, ci sono i due centrali che accorciano dappertutto. Pioli ha fatto un lavoro eccezionale, accettano tutto, l’uno contro uno, sono difensori moderni. Anche all’estero vedo che le cose le fanno così. Un esempio è anche il nostro Rodriguez che ha fatto un campionato strepitoso; non ha doti fisiche alla Bremer ma ha una grandissima intelligenza nel gestire le situazioni. Rodriguez è stata una grande scoperta. Doveva andare via, ma ha fatto un campionato strepitoso. Dimostra che per un difensore la forza fisica non è tutto. Tornando a Bremer, può giocare in ogni difesa, chi lo prende fa un affare allucinante. Rodriguez invece adattissimo per la difesa a tre. Mentre Bremer va bene dappertutto. Ho notato in lui certe situazioni, con scalate fantastiche in cui riusciva a reggere situazioni di due contro uno. È un difensore veramente completo”.