Torino, sabato porte aperte al Filadelfia: le info

Primo allenamento a porte aperte in casa Torino: le info per assistere alla seduta diretta da Vanoli

Porte aperte al Filadelfia. Lo ha comunicato tramite nota ufficiale il club granata, annunciando la prima sessione dell'era Vanoli aperta ai tifosi. Al Filadelfia il gruppo si è riunito a partire da lunedì 8 luglio per iniziare la prima fase di preparazione alla nuova stagione, quella che precede il ritiro di Pinzolo - in programma dal 17 al 27 luglio. Finora il Toro ha lavorato a porte chiuse, ma sabato i granata potranno riaccogliere i tifosi. Il Toro si allenerà sabato 13 luglio allo stadio Filadelfia nel tardo pomeriggio. Sarà possibile accederà all'impianto dall'ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 17.15.