Torino-Sampdoria, l’affluenza: superata quota quindicimila spettatori

Sono 15.593 gli spettatori presenti allo stadio Olimpico "Grande Torino" per Torino-Sampdoria, gara valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Sono 9.665 i tagliandi venduti per il turno infrasettimanale per un incasso di 134.914 euro. A questi vanno aggiunti i 5928 abbonati che portano la cifra totale a 15.593.