Torino, Singo a due facce con il Venezia: ora serve una risposta per il derby

I due volti di Singo: da un lato il quarto assist stagione, dall'altro gli errori contro il Venezia

LE DUE FACCE - Tra i lati positivi della prestazione contro i lagunari c'è sicuramente l'assist per il momentaneo vantaggio di Josip Brekalo. E' il quarto firmato dall'ivoriano in stagione. Un dato che assume ancora più valore se si considera che Singo è il più giovane difensore ad aver fornito almeno quattro assist nei maggiori cinque campionati europei in corso e che certifica la sua crescita. Dall'altro invece bisogna fare il conto con le responsabilità evidenti di Singo nei due gol subiti dal Torino. In occasione del primo è lui a perdersi Haps in marcatura e ad ostacolare Vanja Milinkovic-Savic tra i pali. Nel secondo invece è distratto sul fallo laterale, lasciando troppo spazio ad Aramu per fornire poi l'assist a Crnigoj.