Torino, tornano i tifosi al Filadelfia: allenamento a porte aperte il 4 maggio

L'allenamento del Torino di mercoledì 4 maggio si svolgerà a porte aperte

Come comunicato sul sito del Torino, tramite una nota ufficiale, nella giornata di mercoledì 4 maggio l'allenamento dei granata di Juric si svolgerà interamente a porte aperte. In occasione della giornata rivolta al ricordo della tragedia di Superga del 1949, i giocatori del Toro dedicheranno la mattinata ad una sessione di allenamento (in campo alle 11, e all'impianto sarà garantito l'accesso ad un totale di 2000 persone), e nel pomeriggio si sposteranno a Superga per la tradizionale cerimonia. L'ultimo allenamento a porte aperte era stato svolto nel 2020, quando alla guida della panchina c'era Moreno Longo. Un passo, questo, per riunire i tifosi e la società in ricordo del Grande Torino, e un passo verso la normalità.