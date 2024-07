Torino, le tre parole più dette da Vanoli: appartenenza, gavetta e passione

"Sono tanto orgoglioso del percorso che ho fatto"

Secondo concetto imprescindibile è gavetta. Ne ha parlato a proposito del suo collega Daniele Zoratto, con il quale si è formato da allenatore ai tempi delle Nazionali azzurre giovanili. Il suo discorso sulla gavetta è stato ad ampio raggio e gli ha permesso di tracciare il ritratto di chi è mister Vanoli oggi. "Sono tanto orgoglioso del percorso che ho fatto - ha raccontato -. Sono arrivato qui a 52 anni e penso che la possibilità che ho oggi me la sono meritata. Nel mio percorso ho fatto di tutto, ho visto, stando in secondo piano, come è composta una società. E l'esperienza avuta all'estero mi ha regalato un ultimo step, per farmi capire cos'è un manager. Io penso dunque che ad oggi devo gestire, insieme al direttore, l'azienda del presidente, portando risultati. Nella mia area devo unire e condividere per arrivare a un obiettivo. La gavetta, dunque, mi ha aiutato tanto, e quando scelgo un collaboratore, so benissimo cosa serve e posso insegnargli quale errore non fare". La gavetta ha quindi permesso a Vanoli di diventare un allenatore in grado di spendersi per la causa della società, il che non può che fare al caso del presidente granata Urbano Cairo. In altre parole, il percorso formativo di Vanoli è stato talmente profondo da permettergli di visionare il calcio da una miriade di prospettive e questo non potrà che aiutarlo nel suo esordio a 52 anni in Seria A.