Torino-Udinese 1-1, la moviola: gara tranquilla. Promossa la direzione di Fabbri

La moviola di Torino-Udinese 1-1: anche Rocchi "convalida" la scelta di Fabbri sul tocco di mano di Vojvoda

Per Fabbri si può asserire pienamente che la sua prestazione sia stata positiva con la direzione della partita che viene quindi promossa. La gestione dei cartellini è stata particolare perché l'arbitro ravennate ha optato per un metro preciso che non punisse i giocatori al primo intervento. In un paio di circostanze nel corso del match infatti i giocatori in campo hanno chiesto il provvedimento disciplinare in seguito a delle scorrettezze degli avversari ma Fabbri ha deciso di ammonire soltanto nel secondo tempo. A finire sul suo taccuino sono stati due giocatori per squadra: Sanabria e Vojvoda nel Torino mentre sono Lucca e Kamara nell'Udinese. L'unico caso che ha fatto un po' discutere è stato un involontario tocco di mano di Vojvoda nell'area del Torino sul finire di gara ma l'arbitro ha correttamente scelto di non concedere un calcio di rigore. Nemmeno in sala VAR hanno valutato come da possibile penalty questo tocco e infatti Fabbri non è stato richiamato al monitor per l'on field review. In serata poi il designatore arbitrale Gianluca Rocchi durante "Open VAR" su DAZN ha affermato: "Il pallone cambia direzione, il giocatore prende la palla chiaramente di mano ma gli arriva dopo un rimpallo e un cambio di direzione. Questo è un episodio che non è mai rigore". Anche il designatore dell'AIA ha quindi sottolineato la bontà di Fabbri in questa circostanza, promuovendo anche lui la prestazione del fischietto ravennate.