Torino, Vanja da record in casa: è il migliore in Europa per porte inviolate

Il portiere granata ha inanellato una serie di prestazioni di buon livello e contro il Cagliari è arrivato l'ennesimo clean sheet

Giacomo Stanchi Redattore 27 gennaio - 06:30

I dati parlano chiaro. Vanja Milinkovic-Savic e la difesa granata (perlomeno quella della scorsa stagione, dato che il reparto arretrato nel 24-25 non è stato sempre il fiore all'occhiello della squadra) hanno fatto un lavoro eccezionale dal momento che il Torino, insieme al Real Madrid, è la squadra che ha ottenuto più clean sheet in casa nelle ultime due stagioni nei cinque maggiori campionati europei: 17. Contro il Cagliari il serbo non ha dovuto tirare fuori nessun pallone dalla sua rete e i granata non hanno subito per l'ennesima volta nessun gol.

Vanja è cresciuto tanto nell'ultimo anno — Il Torino in questa stagione ha subito due rigori a sfavore. In entrambe le occasioni (contro l'Atalanta e il Bologna) Vanja si è superato e ha parato i tiri degli avversari. Il portiere serbo è cresciuto notevolmente e i meriti vanno anche dati a Ivan Juric che non ha mai fatto mancare la sua fiducia all'ex Manchester United: "Prima di Juric non avevo mai giocato titolare. Una volta che sono stato scelto io, ci ho messo un po' per avere la giusta serenità. Ora l'ho raggiunta e quando vado in campo mi godo il momento", aveva dichiarato dopo la gara con il Bologna dove i granata erano usciti sconfitti.

Vanja: i suoi numeri sono da top di categoria — Vanja Milinkovic-Savic (17) è il portiere che ha ottenuto più clean sheets in casa nelle ultime due stagioni nei cinque maggiori campionati europei e questo dato non può passare inosservato. I complimenti nei suoi confronti sono arrivati spesso anche da avversari che si sono visti neutralizzare il proprio lavoro. Un esempio è il commento di Bonny dopo il pareggio con il Parma: "Complimenti a lui". E Conte in seguito al successo del suo Napoli in Piemonte: "Oggi abbiamo attaccato l'area in maniera cattiva, solo la bravura di Vanja ci ha impedito di fare altri gol". Vanja è migliorato ed è anche grazie a lui che il Torino è rimasto a galla in un momento di grande difficoltà. Ora, arriva il momento della conferma e della maturità.