Torino, Vanoli cerca di rifarsi: un anno fa Alvini lo eliminò dalla Coppa Italia

Federico De Milano Redattore 11 agosto 2024 (modifica il 11 agosto 2024 | 17:05)

Oggi - 11 agosto 2024 - sarà una data importante nella carriera di Paolo Vanoli che fa il suo esordio alla guida del Torino in una partita ufficiale. L'allenatore varesotto oggi in Coppa Italia affronterà Massimiliano Alvini e il suo Cosenza (squadra di Serie B) con l'obiettivo di ottenere, ovviamente, il passaggio del turno in questa coppa nazionale. Quello odierno per Vanoli però non sarà un confronto con il suo collega che rievoca ricordi positivi.

Vanoli non vuole sbagliare l'esordio in granata: Alvini però sa come fermarlo — Un anno fa, nello stesso turno di Coppa Italia, era in programma uno Spezia-Venezia che vedeva protagonisti sulle panchine delle due squadre, rispettivamente, proprio Alvini e Vanoli. L'allenatore oggi al Cosenza riuscì ad avere la meglio sul collega oggi in granata vincendo la sfida ai calci di rigori ed eliminando quindi la formazione lagunare dalla Coppa Italia. Naturalmente l'augurio che Vanoli si fa è che oggi non vada nella stessa maniera, visto anche il differente potenziale di qualità che c'è nelle due rose. L'ex allievo di Antonio Conte riuscì poi a vendicarsi di Alvini con il suo Venezia durante lo scorso campionato di Serie B: in data 15 settembre infatti i lagunari vinsero 1-0 contro lo Spezia e si riscattarono dopo la sconfitta in Coppa.

Alvini ha perso l'unico precedente col Toro: Vanoli invece è in perfetta parità nelle sfide con il Cosenza — Quella di oggi sarà una sfida molto importante per Vanoli che dopo aver raccolto in tutta la sua carriera una vittoria, due pareggi e una sconfitta contro il Cosenza, cercherà di portare dalla sua il bilancio vincendo il match odierno contro i calabresi. Per Alvini invece si registra un solo precedente contro il Torino che risale al campionato di Serie A 2022/23 quando allenava la Cremonese e dovette arrendersi ai granata con una sconfitta casalinga per 1-2 che porta le firme di Nikola Vlasic e Nemanja Radonjic (che resero di fatto inutile la rete grigiorossa nel finale di Leonardo Sernicola).