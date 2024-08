Torino, Vanoli conferma: “Radonjic e Seck? Sono fuori dal progetto”

Alla vigilia di Milan-Torino, gara valida per il primo turno di Serie A, l'allenatore granata Paolo Vanoli ha parlato con i giornalisti nella sala stampa dello stadio Olimpico-Grande Torino in occasione della consueta conferenza stampa prepartita. Nel corso della conferenza stampa a Vanoli è stato chiesto di Nemanja Radonjic e Demba Seck e se fanno parte del progetto. Entrambi i giocatori non hanno preso parte al ritiro estivo di Pinzolo e non rientrano nei piani della società e dell’allenatore. C’è da capire solamente quali soluzioni si concretizzeranno.

Alla domanda su Demba Seck, Vanoli ha subito messo in chiaro le cose: "Seck non fa parte del progetto". L'attaccante senegalese classe 2001, che ha preso parte ai primi allenamenti della preparazione estiva a Torino, non ha convinto mister Vanoli. Dopo una stagione non esaltante conclusa con il prestito di sei mesi al Frosinone, l'attaccante è di nuovo sul piede di partenza. Il Torino potrebbe inserire Seck nell'affare Daniliuc con la Salernitana , con il club campano che gradirebbe l'inserimento dell'attaccante come contropartita tecnica.

Vanoli boccia anche Radonjic: "Lavoro con chi ho a disposizione"

Subito dopo il tecnico lombardo si è soffermato sulla questione Radonjic: "Radonjic è lui che non si è presentato. Per me è un giocatore forte, ma lavoro con chi ho a disposizione, non sto a perdere tempo con gli altri". Vanoli ha ribadito la grande potenzialità del fantasista serbo il quale dopo il prestito al Maiorca, non si è mai unito al gruppo e non ha preso parte al ritiro di Pinzolo. La società vuole liberarsi dell'elevato ingaggio ed è alla ricerca di un acquirente. Da qualche settimana si parla dell’interesse della Stella Rossa, con il serbo che accetterebbe di tornare in patria solo se non si concretizzassero altre piste. Ma negli ultimi giorni è emersa una nuova possibile destinazione italiana per Radonjic, con l’Empoli che si è fatto avanti per provare a rinforzare l’attacco.