Torino, Vanoli non teme di lanciare i giovani: dopo Njie pronti altri esordienti

Il tecnico granata ha sempre grande coraggio nel lanciare dei giovani: dopo Njie, che ha deciso la sfida col Como, sono pronti altri talenti

Federico De Milano Redattore 27 ottobre 2024 (modifica il 27 ottobre 2024 | 11:23)

Questa settimana, nel mondo Toro, è certamente quella dedicata ad Alieu Njie, il ragazzo che ha deciso la partita contro il Como nell'ultimo turno di Serie A. L'attaccante svedese classe 2005 è finito sotto ai riflettori per il gol da tre punti che ha permesso al Toro di tornare a vincere e scacciare così la crisi dovuta alle ultime quattro sconfitte di fila (una in Coppa Italia e tre in campionato). I meriti del lancio in prima squadra di un giovane talentuoso come Njie vanno dati anche a Paolo Vanoli che si è dimostrato ancora una volta coraggioso nel lanciare i prodotti migliori della Primavera granata.

Njie, Dembele e Ciammaglichella: Vanoli si fida dei suoi giovani migliori — In queste prime otto giornate di campionato, Vanoli ha saputo mostrare tutto il suo coraggio nel lanciare dei talenti del Torino. Oltre a Njie anche Aaron Ciammaglichella e Ali Dembele sono due giovani giocatori stabilmente nelle mani del tecnico ex Venezia. Se per il primo ci sono ancora delle presenze in Primavera soprattutto nelle gare più importanti, il secondo invece viene sempre chiamato in causa dall'allenatore che lo ha già mandato in campo in sei occasioni durante otto turni. Il centrocampista italiano classe 2005 può fare la differenza in Primavera ma, viste le sue grandi doti, per lui è già arrivato l'esordio in Serie A sebbene solo per minuto contro l'Atalanta a fine agosto. Dembele invece ha un anno in più essendo del 2004 e ha già lavorato una stagione con Vanoli in Serie B a Venezia e si sta dimostrando parte utile nelle rotazioni granata.

Gabellini e Bianay Balcot possono essere i prossimi talenti del Torino ad esordire in Serie A — Da non dimenticare per completare il quadro dei giovani ci sono anche Gvidas Gineitis e Zanos Savva, gemme lanciate da Juric (oltre a Dellavalle attualmente in prestito a Modena). I prossimi prodotti del settore giovanili del Toro che potrebbero esordire in Serie A sono Come Bianay-Balcot, difensore classe 2005, che può approfittare delle gerarchie in continua evoluzione nel reparto arretrato per cercare spazio e anche Tommaso Gabellini, centravanti classe 2006. Quest'ultimo è il numero 9 della formazione Primavera granata e a causa del lungo infortunio patito da Zapata è stato convocato in prima squadra da Vanoli nelle ultime due partite. In caso di necessità e di bisogno di forze fresche nel reparto offensivo in una delle prossime potrebbe diventare un nuovo debuttante per il Toro nel massimo campionato italiano. Vanoli si fida dei suoi giovani e non teme affatto di lanciarli nel momento del bisogno, quando essi si dimostrano pronti.