Torino, Vanoli striglia Ilic: “Decida cosa fare da grande”

Il centrocampista serbo è stato ripreso dal tecnico nella conferenza di presentazione di Torino-Cagliari

Giacomo Stanchi Redattore 23 gennaio 2025 (modifica il 23 gennaio 2025 | 16:22)

Ivan Ilic è uno dei giocatori più pagati nella storia del Torino. Il club granata ha fatto un investimento importante per accontentare Ivan Juric e portarlo in Piemonte. Ilic ha numeri importanti, può davvero fare la differenza, ma, come ha commentato Vanoli deve dimostrare di voler diventare un grande calciatore con la continuità nelle prestazioni. Ilic ha bisogno del Toro per diventare grande e il Torino può fare bene grazie alla sua qualità.

Ilic e il Toro: tanta qualità e poca continuità — Che Ivan Ilic sia un giocatore di qualità è fuori discussione. Un buon tiro da fuori, una discreta capacità d'inserimento e una visione di gioco non comune, queste sono le migliori caratteristiche della mezzala serba. Ma il classe 2001 più volte è stato richiamato in carriera a mettere davanti la squadra alla sua individualità, prima da Juric e poi da Vanoli che oggi, giovedì 23 gennaio, ha ribadito: "Ilic è a disposizione come tutti gli altri. Dipende da cosa vuole fare da grande. Lui risponde il calciatore. Ma lo deve dimostrare in allenamento e in campo essendo più continuo".

Torino, è l'ora della maturità — Il Torino, dopo un lungo periodo di crisi, sembra aver trovato una quadra. Ora serve che i giocatori di qualità facciano la differenza. E non è la prima volta che Vanoli richiama Ilic a mettersi al servizio della squadra. Così aveva commentato il tecnico granata prima della sfida con il Bologna: "Ivan sta bene, l'ho portato in panchina con l'Empoli, vuol dire che fa parte del gruppo. Quindi deve essere pronto ad aiutare la squadra. Come Vlasic, ha qualità importanti ma nel calcio le qualità sono fini a sé stesse se non si mette davanti la squadra. Lui deve imparare a diventare un giocatore non solo qualitativo, ma importante per la squadra". Serve più cattiveria agonistica e voglia di fare bene, anche perché la concorrenza nel reparto è forte: Linetty è un uomo-squadra importante e Gineitis scalpita. Il serbo deve ritrovare la condizione per dimostrare di poter essere davvero un valore aggiunto.