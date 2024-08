Torino, Vanoli sfida Gasperini: filosofie diverse a confronto

Paolo Vanoli e Gian Piero Gasperini, filosofie di calcio opposte che domani, domenica 25 agosto alle ore 18.30, si incontreranno. I due allenatori, nelle vesti di prime guide tecniche, non si sono mai sfidati. Percorsi diversi di vita e carriera che al Grande Torino si uniscono per la seconda partita della Serie A 2024-2025.

Vanoli sfida Gasperini: confronto inedito con il maestro di Juric

Paolo Vanoli varcherà il Grande Torino dopo il battesimo in Serie A a San Siro, pronto a scendere in campo davanti ai tifosi granata. Troverà di fronte un Gasperini che ha fatto scuola nella massima serie, nonché uno dei dieci tecnici con il maggior numero di panchine della storia della Serie A. Vanoli invece ha appena iniziato a scrivere la propria storia nella massima serie e ha aperto una nuova era al Toro. Dopo il primo punto a San Siro c'è una prima al Grande Torino in una settimana dagli umori difficili dopo la cessione di Bellanova, Vanoli vuole metterli da parte prendendo d'esempio proprio Gasperini nel modo in cui ha gestito gli ammutinamenti di Lookman e Koopmeiners.