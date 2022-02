Torino-Venezia 1-1: Haps risponde a Brekalo, parità all’intervallo

Il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti al Grande Torino

Haps risponde a Brekalo: risultato in parità al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco al Grande Torino. Dopo un'ottima partenza ed il vantaggio arrivato già al 5', i granata hanno abbassato il ritmo, subendo il ritorno del Venezia culminato con il pari di Haps. Partita meno brillante del solito fin qui per il Toro, andato in calando con il passare dei minuti.

LA CRONACA - Pronti, via e Busio dopo nemmeno un minuto di gioco deve ricorrere al fallo ed al giallo per fermare Brekalo. Il Toro parte subito con il piede sull'acceleratore ed al 5' arriva il vantaggio granata con Brekalo. Il croato riceve da Singo e dal limite dell'area lascia partire un destro al volo che Lezzerini riesce solo a toccare ma che va ad infilarsi in rete. Anche dopo l'1-0 non cambia il copione della gara, con i granata a condurre il gioco ed il Venezia mai pericoloso dalle parti di Milinkovic-Savic. Ma gradualmente la partita cambia un po', con i granata che allentano la presa e i lagunari che prendono metri. La prima vera occasione per i lagunari arriva al 35': Aramu prova il sinistro da fuori, il pallone termina alto con qualche brivido per Vanja. Con il passare dei minuti il Toro abbassa il ritmo ed al 38' arriva il pareggio degli ospiti: bella azione degli arancioneroverdi con Crnigoj che sfugge sulla destra e pesca sul secondo palo il colpo di testa vincente di Haps, sul quale nè Singo nè Vanja riescono a mettere una pezza. La rete dà fiducia agli uomini di Zanetti, che nel finale di primo tempo si spingono in avanti con maggior frequenza. Si va dunque all'intervallo sull'1-1: ai granata servirà un cambio di passo nella ripresa per portare a casa i tre punti.