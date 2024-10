Torino, via al ciclo di fuoco: Roma, Fiorentina e il derby prima della sosta

Un tour de force: questo aspetta il Torino da qui alla terza sosta per le Nazionali. Anche per questo vincere contro il Como è stato fondamentale. Le prossime tre giornate metteranno di fronte i granata dapprima alla Roma, poi alla Fiorentina e infine alla Juventus. Tre big del campionato, una dopo l'altra. E alla ripresa della sosta ci sarà il Monza seguito dal Napoli a inizio dicembre. Senza andare così avanti nel tempo e soffermandoci soltanto nelle prossime due settimane si può ben capire come strappare dei punti non sarà facile. Tra l'altro, contro Roma e Juventus Samuele Ricci e compagni giocheranno in trasferta. Domenica 3 novembre alle 15, invece, si disputerà Torino-Fiorentina.

Prima della terza sosta per le Nazionali tre sfide con big del campionato

Saranno una fine di ottobre e un inizio di novembre alquanto complicati. Il primo ostacolo si chiama Roma. Sulla strada del Torino ci sarà il grande ex Ivan Juric che conosce come pochi pregi e difetti di molti interpreti granata. L'appuntamento è allo stadio "Olimpico" di Roma giovedì 31 ottobre alle 20.45. La notte di Halloween inagurerà un periodo molto tosto. Come detto, domenica alle 15 ci sarà la Fiorentina e poi sabato 9 novembre alle 20.45 all'Allianz Stadium il derby della Mole, partita che negli ultimi trent'anni ha quasi sempre detto male al Torino (in casa della Juventus i granata non vincono dall'ormai lontanissimo 1995). Il Torino si presenterà al tour de force con 14 punti in 9 partite. Il bottino non è male, poteva anche essere migliore. Questo tesoretto servirà per affrontare con la giusta mentalità Roma, Fiorentina e Juventus in rapida successione.