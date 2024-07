Torino: Vlasic assente per la tournée in Francia, si spera di averlo per il Cosenza

Il centrocampista croato era presente al ritrovo al Filadelfia, ma causa infortunio ha saltato la prima parte di preparazione con la squadra

Simone Napoli 30 luglio - 10:00

Era rientrato in campo bruciando le tappe per volare a Euro 2024, ma forzare i tempi di recupero dall'infortunio dello scorso 3 maggio che lo costrinse a saltare l'ultima parte di stagione ha giocato un brutto scherzo a Vlasic e al Torino. Vanoli infatti, in questo ritiro precampionato a Pinzolo, ha dovuto fare a meno di uno dei pilastri della squadra e questo costringerà il nazionale croato a recuperare la condizione migliore a ridosso delle prime partite ufficiali.

Vlasic non parte per la Francia — Il centrocampista croato classe '97 non ha ancora recuperato dall'infortunio patito nel ritiro con la nazionale: l'obiettivo era rivederlo a lavoro coi compagni almeno a Pinzolo, ma Nikola non è partito alla volta del Trentino rimanendo all'ombre della Mole per recuperare senza fretta e puntare quantomeno per la tournèe francese di fine luglio. Eccoci dunque arrivati alla vigilia della prima partita contro il Lione ma Vlasic non partirà nemmeno per la trasferta transalpina. Il giocatore, che nella sua esperienza granata ha patito spesso dolori relativi alla pubalgia, non ha ancora recuperato e la società ha preferito non forzare la mano.

Si punta ad averlo in Coppa Italia contro il Cosenza — Staff e Vlasic hanno messo una gara nel mirino: la partita di primo turno di Coppa Italia che si giocherà domenica 11 agosto, per questo è stato risparmiato per le due partite contro Olympic Lione e Metz rispettivamente il 31 luglio e il 3 agosto. Allora, in caso di recupero totale dall'infortunio, Vlasic potrà essere a disposizione di mister Vanoli e, a seconda della condizione atletica potrebbe essere schierato per iniziare ad entrare negli schemi del tecnico ex Venezia e a mettere minuti nelle gambe in vista dell'inizio del campionato.