Torino, Vlasic dal Bologna al Bologna: il croato a caccia della svolta

Dall'infortunio contro il Bologna, ai segnali positivi di Empoli, Vlasic cerca ora la continuità in una stagione finora altalenante

19 dicembre

Nikola Vlašić pronto a chiudere un cerchio. La sfida di sabato 21 dicembre contro il Bologna, in programma alle 15:00, ha un forte valore simbolico per il croato. Dall'infortunio della passata stagione contro i felsinei alla sfida di questo weekend, per lui è la chance di resettare e tornare determinante per i granata.

La buona prestazione ad Empoli Contro l’Empoli, mister Vanoli ha inserito Vlašić a partita in corso per dare una scossa al match. Il croato, schierato nel tridente offensivo, ha risposto presente con un assist decisivo per Che Adams e una prestazione che ha cambiato le sorti della partita. Con 1 gol e 3 assist in 10 presenze, i numeri stagionali di Vlašić raccontano di un giocatore in crescita, ma con un potenziale ancora inespresso. A confermare il suo valore tecnico, ci sono le statistiche di Sofascore: 0,40 passaggi chiave e 0,60 dribbling riusciti per partita, con una percentuale di duelli vinti pari al 51,4%. Dati che evidenziano un giocatore capace di incidere su più zone del campo, ma ancora lontano dal diventare il leader assoluto che il Torino cerca, soprattutto in un momento in cui l’assenza di Zapata pesa nel reparto offensivo.

La versatilità, il suo punto di forza — Uno degli aspetti più apprezzati di Vlašić è la sua grande versatilità tattica. In grado di ricoprire il ruolo di trequartista, mezzala o esterno offensivo, il croato offre a Vanoli la possibilità di variare moduli e strategie. La sua abilità nel saltare l’uomo e nel creare spazi consente al Torino di passare facilmente dal 3-5-2 al più aggressivo 3-4-3, adattandosi alle esigenze del match. In fase di costruzione, Vlašić è un punto di riferimento: sa abbassarsi per ricevere il pallone e gestire la transizione con efficacia, come dimostrato dagli 11 passaggi in avanti effettuati contro l'Empoli, di cui 5 decisivi. Ora, però, è necessaria continuità: la capacità di incidere non solo a partita in corso, ma anche sin dall'inizio. La gara contro il Bologna arriva, quindi, in un momento cruciale per Vlašić. Dall'infortunio contro i rossoblu alla possibilità di una definitiva rinascita, il croato ha tutto ciò che serve per diventare il perno del Torino nella rincorsa a una seconda parte di stagione più ambiziosa. Dal Bologna al Bologna, la scintilla sembra essersi riaccesa: ora spetta a lui trasformarla in un fuoco.