Torino, Vlasic è un'incognita: la sostituzione contro il Monza sa di bocciatura

Il Torino per uscire dal periodo di difficoltà di risultati e di gol fatti ha bisogno del suo talento, che si sta accendendo troppo a intermittenza. Fin qui è il giocatore che ha performato di meno. Sicuramente i problemi fisici passati hanno bisogno di tanto tempo per essere metabolizzati al 100% e la speranza è che questa sia la spiegazione del rendimento insufficiente del 10 croato in maglia granata. La sua collocazione in campo è chiara e i compiti pure: deve creare sul centro destra, inserirsi e dovrebbe anche andare di più al tiro. In più le mezzali di Vanoli di solito sono decisive, ma fin qui Vlasic sembra attraversare anche un periodo di ambientamento in tal senso. Il feeling crescente con Pedersen potrebbe essere la chiave, anche se deve aumentare. Dopo la gara contro il Monza, il tecnico granata è stato chiaro: Vlasic deve duettare con il norvegese ex Feyenoord e Sassuolo come faceva con Bellanova. Contro i brianzoli si sono viste situazioni interessanti, ora devono migliorare nell'intesa.