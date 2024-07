Torino, Zapata capitano: un toro alla guida del nuovo ciclo granata

"I miei obiettivi non sono così tanto personali. Forse l'unico è fare più gol della stagione scorsa. Io voglio crescere e far bene a livello di squadra. Stiamo lavorando per alzare il livello". Ha anche aggiunto il neo capitano granata durante la conferenza, chiamando anche i compagni ad assumersi più responsabilità. Con la difesa titolare dello scorso anno assente, chi perchè ceduto, chi perchè indisponibile, i difensori ad oggi presenti devono dare qualcosa in più: "... quelli che ci sono mentalmente devono avere qualcosa in più, tutte le squadre fanno fatica e tutte le squadre hanno delle difficoltà. Noi dobbiamo cercare di capire che squadra siamo" ha commentato il colombiano che ha anche chiesto un supporto ai compagni di reparto: "Quest'anno sarà anche importante che i gol non li faccia solo io, ma anche i miei compagni di reparto e magari così si può diventare una squadra molto più forte in avanti". Insomma, un uomo squadra a 360° pronto a guidare con l'esempio - come ha sempre fatto in campo - ma anche con le parole e con il carisma di un giocatore navigato ed esperto, pronto a far crescere sotto la sua ala la nuova generazione di giocatori granata.

Dal rettangolo verde a Superga: Duvan il trascinatore

A 33 anni, dopo il declino negli ultimi due anni in nerazzurro, Duvan è rinato in granata e adesso vuole ripagare l'amore e il supporto dimostratogli trascinando la squadra verso nuovi orizzonti in questo nuovo ciclo targato Vanoli in cui il numero 91 è stato messo al centro. E chissà se questo amore lo convincerà a restare a vita al Toro, lui per ora non ha chiuso la porta rimandando tra qualche anno i discorsi: "Non sarebbe una brutta idea ma non ci ho mai pensato perché mi sento ancora giovane - ed effettivamente quella iniziata lo scorso anno potrebbe essere l'inizio di una seconda giovinezza per Duvan - ma sicuramente arriverà il momento in cui ci dovrò pensare. Non ci ho mai pensato, vivo più il presente. Ora sono il capitano e penso alla nuova stagione". Non ci resta che aspettare e vedere ancora all'opera il "toro" granata che trascina il Toro, le sue spalle sono abbastanza larghe per reggere la pressione di una piazza esigente e ambiziosa, che oltretutto adesso aspetta con maggior curiosità e fermento il prossimo 4 maggio per la lettura dei nomi degli Invincibili da parte di Duvan Zapata, il nuovo capitano del Torino.