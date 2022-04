Toro a Bergamo per arrivare a dieci gol in trasferta: granata ultimi in Europa

Ivan Juric e Gian Piero Gasperini si ritroveranno mercoledì al Gewiss Stadium di Bergamo per una partita decisiva per la lotta Champions

Il Torino a Bergamo con un obiettivo: quello di rimpinguare il magrissimo bottino dei gol in trasferta. Quella granata infatti è l’unica squadra dei maggiori cinque campionati europei a non aver ancora raggiunto la doppia cifra di gol in trasferta in questa stagione (nove finora). I granata lontano dall’Olimpico-Grande Torino hanno fatto molta fatica a trovare la via della rete. La difesa è stata eccezionale, nonostante il turnover in porta (i gol subiti sono appena 32, meglio anche dell’Atalanta che ne ha presi 29), ma l’attacco non ha reso secondo le aspettative, in particolare in trasferta. Sono, infatti, solo 9 quelle lontano dalle mura amiche delle 38 reti del Torino. Juric è chiamato ad invertire questa tendenza contro una squadra che in casa ha rallentato parecchio, come mostra bene l’enorme differenza fra la posizione in classifica dei nerazzurri in casa (tredicesima) e in trasferta (terza). Può essere l’occasione per ottenere una vittoria di prestigio invertendo una tendenza molto negativa. Anche nella scorsa tragica stagione, i granata avevano fatto meglio realizzando il 10º centro fuori casa alla settima trasferta. Il Toro ha mancato l’appuntamento con il gol in otto trasferte in questo campionato, solamente Genoa e Cagliari (nove entrambe) hanno fatto peggio finora. Uno score ancora peggiore ci fu solo nel 2008/09 (annata che terminò con la retrocessione), con sole nove reti.